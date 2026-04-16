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Portobelo se prepara para celebrar el 7° Festival de la Pollera Congo este 2 de mayo

Published

13 horas atrás

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La cultura afrodescendiente volverá a ser protagonista en Portobelo con la llegada de la séptima edición del Festival de la Pollera Congo, un evento que reunirá tradición, música y gastronomía el próximo 2 de mayo desde las 10:00 a.m.

La actividad, impulsada por el Ministerio de Cultura de Panamá junto al Patronato de la Pollera Congo, se desarrollará en puntos emblemáticos como el Museo de la Aduana Real y la plaza principal del distrito, donde se desplegará una agenda cargada de expresiones culturales.

Un recorrido por la tradición y la memoria

El festival arrancará con una feria que reunirá a artesanos, emprendedores y portadores de tradiciones locales. Más adelante, se realizará un acto especial en honor a la memoria de la reconocida reina Congo Catalina, resaltando el valor histórico de esta figura dentro de la cultura.

Desfiles y color en las calles y el mar

Uno de los momentos más esperados llegará en horas de la tarde con el tradicional desfile por las calles de Portobelo, seguido de un vistoso recorrido acuático en la bahía, una de las actividades más representativas de esta celebración.

Música, danza y herencia viva

La jornada continuará con la participación de más de 25 agrupaciones congo, que llenarán el escenario principal con tambor, canto y baile, reafirmando una tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Un evento que fortalece la identidad

Autoridades y organizadores destacaron la importancia del festival como un espacio para preservar las raíces afrocoloniales, promover la cultura viva y reforzar el sentido de identidad en las nuevas generaciones.

Año tras año, esta celebración se consolida como una invitación abierta para disfrutar de la historia, el arte y la energía de una de las manifestaciones culturales más representativas de Panamá.

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