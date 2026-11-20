Bruno Mars atraviesa un momento difícil tras anunciar el fallecimiento de su padre, Peter Hernandez, quien murió a los 74 años. El cantante compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde publicó varias fotografías familiares y un mensaje dedicado al hombre que marcó su vida personal y musical.

Entre las imágenes compartidas aparece una fotografía del artista junto a su padre en una cama de hospital, además de otros recuerdos que muestran algunos momentos que vivieron juntos.

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En sus palabras, Mars recordó las enseñanzas que recibió desde pequeño y destacó la influencia que Peter tuvo en su camino dentro de la música. También habló del papel que desempeñó como padre al criar a sus seis hijos: cuatro hermanas, un hermano y el propio cantante.

«En mis ojos él fue el mejor padre del mundo», expresó el intérprete, quien aseguró que lo extrañará cada día hasta que puedan reencontrarse. Su despedida terminó con una frase especialmente emotiva: «Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí».

El mensaje dejó ver el profundo vínculo que unía al artista con su padre y la importancia que tuvo en su formación. Bruno Mars, cuyo nombre de nacimiento es Peter Gene Hernandez, reconoció así la influencia de quien fue una de las figuras más importantes de su vida.