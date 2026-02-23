«Se han tomado las previsiones para garantizar la operatividad de los puertos»

La coordinación del proceso de transición de los puertos hacia el Estado Panameño está a cargo del asesor presidencial, Alberto Alemán Zubieta, quien junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el director de Puertos de la AMP, Max Flores, aseguraron al país que la prioridad del gobierno de José Raúl Mulino es garantizar la operatividad de Cristóbal y Balboa, y la estabilidad de los trabajadores.