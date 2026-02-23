Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

"Se han tomado las previsiones para garantizar la operatividad de los puertos"

NOTICIAS NACIONALES

Retiene vehículo con 3 monos tití transportados de manera ilegal en Chiriquí

NOTICIAS NACIONALES

Aeropuerto Internacional de Tocumen recibe premio a la puntualidad

NOTICIAS NACIONALES

Ordenan ocupación de los puertos de Balboa y Cristóbal

NOTICIAS NACIONALES

Publican en Gaceta Oficial fallo de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company

NOTICIAS NACIONALES

«Se han tomado las previsiones para garantizar la operatividad de los puertos»

Published

18 horas atrás

on

La coordinación del proceso de transición de los puertos hacia el Estado Panameño está a cargo del asesor presidencial, Alberto Alemán Zubieta, quien junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el director de Puertos de la AMP, Max Flores, aseguraron al país que la prioridad del gobierno de José Raúl Mulino es garantizar la operatividad de Cristóbal y Balboa, y la estabilidad de los trabajadores.

