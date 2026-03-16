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Se registran tres homicidios en las últimas 24 horas en Colón

Published

5 horas atrás

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Los hechos violentos continúan en Colón; en las últimas 24 horas se han registrado tres homicidios en distintos lugares de la provincia de Colón.

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