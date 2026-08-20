Teo Grani busca dar el salto al Mundial Junior de Surf

El panameño ocupa el tercer puesto del ranking Junior de Norteamérica y afronta una competencia clave en busca de su clasificación mundialista.

El surfista panameño Teo Grani continúa destacándose en el circuito internacional y se encuentra ante una nueva oportunidad para acercarse a uno de sus principales objetivos de la temporada: clasificar al Mundial Pro Junior.

Grani ocupa actualmente el tercer lugar del ranking Junior de la Conferencia de Norteamérica de la World Surf League (WSL), con 1,295 puntos. El estadounidense Will Deane lidera la clasificación con 1,450 unidades, mientras que el finlandés Eeli Timperi suma 1,300.

El próximo desafío del panameño será el Atlantic Park Surf Pro Junior, competencia que se disputará el 31 de agosto en Virginia Beach, Estados Unidos. El evento será determinante para los jóvenes que buscan asegurar su presencia en el Campeonato Mundial Pro Junior, programado para noviembre en El Salvador.

Con su posición actual en el ranking, Grani llega a esta competencia con posibilidades de conseguir el boleto al Mundial. Una buena actuación le permitiría sumar puntos importantes y fortalecer su posición entre los mejores surfistas juveniles de la región.

El panameño ha tenido una temporada activa en competencias internacionales y también ha compartido escenarios con su hermano Kai Grani, quien igualmente compite en eventos de la WSL.

Ahora, Teo Grani tendrá como principal reto mantener su rendimiento y aprovechar cada oportunidad durante la competencia en Virginia Beach. Su actuación podría ser decisiva para convertir una destacada temporada en una clasificación al Mundial Pro Junior.