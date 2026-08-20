Connect with us

DEPORTES NACIONALES NEX SPORTS

Teo Grani busca dar el salto al Mundial Junior de Surf

DEPORTES NACIONALES

El piloto panameño David Carballeda va rumbo al tricampeonato en el GT Challenge de las Américas

DEPORTES NACIONALES NEX SPORTS

10 años de la partida física de Emilio Royo Cummings

DEPORTES NACIONALES

Panamá se prepara para recibir a figuras del ciclismo internacional

DEPORTES NACIONALES NEX SPORTS

Panamá define su preselección para la cuarta ventana clasificatoria a Qatar 2027

DEPORTES NACIONALES

Teo Grani busca dar el salto al Mundial Junior de Surf

Published

4 horas atrás

on

El panameño ocupa el tercer puesto del ranking Junior de Norteamérica y afronta una competencia clave en busca de su clasificación mundialista.

El surfista panameño Teo Grani continúa destacándose en el circuito internacional y se encuentra ante una nueva oportunidad para acercarse a uno de sus principales objetivos de la temporada: clasificar al Mundial Pro Junior.

Grani ocupa actualmente el tercer lugar del ranking Junior de la Conferencia de Norteamérica de la World Surf League (WSL), con 1,295 puntos. El estadounidense Will Deane lidera la clasificación con 1,450 unidades, mientras que el finlandés Eeli Timperi suma 1,300.

El próximo desafío del panameño será el Atlantic Park Surf Pro Junior, competencia que se disputará el 31 de agosto en Virginia Beach, Estados Unidos. El evento será determinante para los jóvenes que buscan asegurar su presencia en el Campeonato Mundial Pro Junior, programado para noviembre en El Salvador.

Con su posición actual en el ranking, Grani llega a esta competencia con posibilidades de conseguir el boleto al Mundial. Una buena actuación le permitiría sumar puntos importantes y fortalecer su posición entre los mejores surfistas juveniles de la región.

El panameño ha tenido una temporada activa en competencias internacionales y también ha compartido escenarios con su hermano Kai Grani, quien igualmente compite en eventos de la WSL.

Ahora, Teo Grani tendrá como principal reto mantener su rendimiento y aprovechar cada oportunidad durante la competencia en Virginia Beach. Su actuación podría ser decisiva para convertir una destacada temporada en una clasificación al Mundial Pro Junior.

 

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

Los VMAs eliminan la categoría “Best Rock” para su edición 2026

El rock no tendrá más una categoría específica en los MTV Video Music Awards 2026. La organización ha presentado su...
TECNOLOGÍA3 horas atrás

Las ventas de consolas podrían caer hasta un 38% si alcanzan los $1,000

Un análisis de Ampere Analysis advierte que el elevado precio de la próxima generación de consolas podría afectar la adopción...
DEPORTES NACIONALES3 horas atrás

El piloto panameño David Carballeda va rumbo al tricampeonato en el GT Challenge de las Américas

El corredor chiricano buscará sumar un nuevo triunfo en el Gran Premio de Barbados y mantenerse en la pelea por...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

ACODECO anuncia nuevos precios del combustible a partir de mañana

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) presentó el listado oficial de precios máximos de...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Minsa alerta por comercialización de cosméticos sin registro sanitario

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población evitar la compra y uso de dos productos que estarían siendo comercializados sin...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!