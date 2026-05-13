Senniaf pide no compartir videos de menores en situación de vulnerabilidad

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) hizo un llamado a la población a no compartir, divulgar ni reproducir en redes sociales los videos en los que aparece una persona menor de edad en una situación de extrema vulnerabilidad, presuntamente relacionada con un intento de autolesión asociado a un caso de acoso escolar (bullying).

La exposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en circunstancias que vulneren su dignidad o permitan su identificación en contextos de crisis constituye una grave violación de sus derechos y puede acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales.

De conformidad con la Ley 285 de 2022, todo niño, niña y adolescente tiene derecho al respeto de su intimidad, honra, imagen y vida privada. La divulgación de este tipo de contenido no solo representa una intromisión ilegal en su esfera personal, sino que también genera un proceso de revictimización que profundiza el daño emocional y psicológico de la menor afectada y de su entorno familiar.

Asimismo, la legislación vigente establece sanciones económicas significativas para quienes publiquen, reproduzcan, compartan o utilicen imágenes de personas menores de edad que menoscaben su dignidad o afecten su bienestar integral, sin perjuicio de las acciones legales adicionales que puedan derivarse por la vulneración del derecho a la intimidad y al secreto.