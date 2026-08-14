Panamá se convirtió en punto de encuentro para la música centroamericana con CAMM 2026

Panamá se convirtió durante varios días en punto de encuentro para artistas, productores y representantes de la industria musical internacional. Del 4 al 8 de agosto de 2026, la Ciudad de Panamá acogió la tercera edición del Centroamérica Mercado Musical (CAMM Panamá 2026), bajo el lema “Centroamérica Suena Global”.

El encuentro reunió a más de 200 artistas y a importantes profesionales de la industria, creando espacios para la formación, composición, presentación de nuevos talentos y generación de oportunidades comerciales.

La programación comenzó con el II Songwriting Camp, desarrollado junto a Sony Music Publishing, donde más de 48 artistas, compositores y productores de Panamá y Centroamérica trabajaron durante dos jornadas en la creación de nuevas canciones y proyectos con potencial para llegar a mercados internacionales.

La inauguración oficial se realizó en el Teatro Amador, en el Casco Antiguo, con la participación de autoridades culturales, representantes del sector turístico y organismos internacionales. Entre los asistentes estuvieron la ministra de Cultura, Maruja Herrera; el viceministro de Turismo, Jorge Correa; el director Nacional de las Artes, Gianni Bianchini; y Enrique López Hurtado, representante de UNESCO, entre otras figuras.

Uno de los principales componentes del CAMM 2026 fueron las ruedas de negocios y encuentros profesionales, que tuvieron como escenario el Museo del Canal. Más de 100 agentes e invitados internacionales viajaron a Panamá desde países como Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile y España para conocer propuestas musicales de la región y establecer posibles alianzas.

Entre las empresas y organizaciones representadas estuvieron TikTok, Billboard, Sony Music Publishing, Altafonte, Symphonic, Virgin Music Group, OCESA, Ditto Music, IFPI, WIN y Worldwide Independent Network, entre otras.

La música también tuvo un papel protagónico con una serie de showcases en vivo, donde artistas centroamericanos pudieron presentar sus propuestas ante profesionales de la industria y el público.

Por Panamá participaron proyectos como Liz Grimaldo, Afrodisíaco, Entre Nos, Yek Gamboa, Alessandra Clarke y La Tribu, además de una presentación especial de Los Rabanes. El evento también contó con la participación de reconocidos nombres de la escena musical panameña, entre ellos Alberto Gaitán, Yigo Sugasti, Alejandro Lagrotta, Any Tovar, Rosh del Mar, La Kshamba, Luna Llena de Tambores y Any Victoria.

La representación internacional incluyó artistas de Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador, entre ellos Fabiola Roudha, Voelin, Tzutu Kan, Flama, F.A.V & Tino Amor, Atomic Rose, Laura Sofía, Inflorescencia y DollHouse.

Con esta tercera edición, el CAMM Panamá busca fortalecer las conexiones entre la escena musical centroamericana y el mercado internacional, además de impulsar la profesionalización de los artistas y el crecimiento de las industrias creativas.

El encuentro fue organizado por AtrapandoSueños de Panamá y Viva Primavera de Guatemala y Costa Rica, con producción ejecutiva de YR Promociones & Eventos. La iniciativa contó además con el respaldo de instituciones y organizaciones como el Ministerio de Cultura de Panamá, PROMTUR Panamá, UNESCO, Ibermúsica, Museo del Canal, PANAIE, PRODUCE y Altafonte, entre otros aliados.

De esta manera, Panamá continúa ganando espacio como escenario para conectar el talento musical de Centroamérica con profesionales y oportunidades del mercado internacional.