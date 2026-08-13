Tom Holland alcanza un nuevo récord gracias a sus éxitos de taquilla

Tom Holland está viviendo uno de los períodos más destacados de su carrera y las cifras de taquilla parecen confirmarlo. El actor británico se ha establecido como el que más recauda por película, gracias en gran parte a los logros que han tenido sus proyectos en 2026.

A lo largo de su carrera, Holland ha estado en 24 películas que, en total, han generado alrededor de 13.600 millones de dólares a nivel global. Esto se traduce en un promedio de aproximadamente 548,1 millones de dólares por filme, una cifra que lo sitúa en lo más alto de este listado particular.

El éxito de sus trabajos más recientes ha sido fundamental para obtener este resultado. En este año, el actor participa en el reparto de «Spider-Man: Un nuevo día» y «La Odisea», esta última dirigida por Christopher Nolan, dos proyectos que han tenido importantes resultados en las taquillas.

Dentro de la filmografía de Holland, se encuentran algunos de los mayores éxitos del cine. «Avengers: Endgame» encabeza su recaudación individual con cerca de 2.800 millones de dólares, seguido por «Avengers: Infinity War», que logró 2.052 millones.

Otro de sus grandes logros es «Spider-Man: Sin camino a casa», que alcanzó aproximadamente 1.920 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en una de las películas más exitosas de la saga del Hombre Araña.

Además, se suman «Spider-Man: Lejos de casa» y «Spider-Man: Un nuevo día», ambas con ingresos superiores a los 1.100 millones de dólares.

Y fuera del Universo Cinematográfico de Marvel, Holland también obtuvo un nuevo impulso con «La Odisea». La película de Nolan, que cuenta con un elenco principal formado por el actor junto a Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Zendaya, ya ha superado los 1.000 millones de dólares y sigue en los cines.

Con estos resultados, 2026 se perfila como un año especialmente relevante para Tom Holland, quien continúa afirmando su lugar entre los actores más rentables de Hollywood.