Un baile condena a 10 años de prisión a una pareja iraní

Bailar en una de las plazas principales de Teherán, capital de Irán, ha condenado a dos jóvenes influenciadores de las redes sociales a diez años de cárcel, así lo informó la asociación activista Human Rights Activists New Agency (HRANA).

De acuerdo a esta agrupación HRANA los jóvenes Astiyazh Haghighi de 21 y su prometido Amir Mohammad Ahmadi, de 22, fueren sentenciado y acusados de -difusión de la corrupción y el vicio- además de -reunión y confabulación con la intención de perturbar la seguridad nacional-.

Esto tras la publicación de un video en las redes sociales de la pareja, en la que les observa bailando de manera romántica e inocente frente a la Torre Azadi de la capital, en este video Haghighi no llevaba llevaba su hijab en la cabeza lo que desafía las normas del país en las cuales también se incluye la prohibición a las mujeres de bailar en público en especial con un hombre.

Fue el juez Abolqasem Salavati quien se encargó de presidir e imponer la condena a la pareja quienes pasarán un año y medio en prisión, además Salavati el cual fue según la fuente de la cadena CNN, se comportó de manera severa con los jóvenes amenazándolos con penas mucho más duras y humillándose.

Además del tiempo de prisión se les prohibió publicar cualquier tipo de videos en sus redes sociales por dos años, al igual que salir del país.

In response to the news about 21-year sentences against two Instagram bloggers #Astiaj_Haghighi and #AmirMohammad_Ahmadi, Mizan Online, Iran's Judiciary News Agency, claimed that they have been sentenced to five years in prison for publishing "a call for protests." pic.twitter.com/bUUUZdAXKJ

— HRANA English (@HRANA_English) February 1, 2023