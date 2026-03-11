Connect with us

Irán decide no participar en el Mundial de fútbol

11 horas atrás

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, informçó hoy que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial 2026, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos.

«Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, dijo Donyamali.

La selección iraní debía jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

En noviembre, el presidente estadounidense garantizó que los jugadores y técnicos iraníes tendrían visados para entrar en Estados Unidos pero no así los aficionados, aludiendo a motivos de seguridad nacional.

Ahora corresponde a la FIFA pronunciarse sobre la decisión de quién será el reemplazo. La selecicón iraquí, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional, podría ser beneficiada aunque que el reglamento de la competición es ambiguo al respecto.

