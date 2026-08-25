Un buque con bandera panameña en India deja 22 tripulantes desaparecidos

La Autoridad Marítima de Panamá, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, informó que mantiene el seguimiento al naufragio del buque granelero MV Ocean Winner, de bandera panameña, ocurrido el 22 de agosto de 2026 frente a las costas de India.

Según las informaciones recibidas, la embarcación perdió comunicación con la Guardia Costera de India. A bordo se encontraban 24 tripulantes, de los cuales dos fueron rescatados, mientras que 22 permanecen desaparecidos. Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en el área.

La Autoridad Marítima de Panamá indicó que el Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos coordinará las investigaciones correspondientes, de acuerdo con el Código de Investigación de Siniestros de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Hasta el momento, se desconocen las causas del naufragio. Los dos tripulantes rescatados fueron auxiliados por otro buque mercante que se encontraba en la zona.

Las autoridades continúan dando seguimiento a las labores de búsqueda para localizar a los 22 tripulantes desaparecidos.