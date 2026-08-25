Gobierno asegura que desempleo bajó un punto para rondar el 9,4%

El Ministerio de Trabajo destaca una reducción del desempleo en el país, señalando que la tasa ha descendido aproximadamente un punto porcentual para situarse cerca del 9,4%.

El enfoque principal del informe reside en la implementación de programas de inserción laboral para jóvenes, tales como «Mi Primer Empleo», que buscan conectar perfiles específicos con las demandas reales de las empresas y el sector agroindustrial.