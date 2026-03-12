WhatsApp crea cuantas para adolescentes manejadas por sus padres

Las nuevas cuentas de WhatsApp administradas por un padre, madre o tutor, permitirá configurar el uso de la popular mensajería con nuevos controles, para limitar la experiencia en preadolescentes a mensajes y llamadas.

Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas. Luego de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. Además, los padres pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia.

Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas. Estamos proporcionando más herramientas y estadísticas para los padres, especialmente en relación con los grupos, sobre las que puedes obtener más información aquí.

WhatsApp ya es una parte importante de la vida familiar: ya sea para compartir novedades importantes con familiares, hablar de los planes para después de la escuela o simplemente para hacerles saber a tus seres queridos que estás en casa y a salvo. A medida que implementemos gradualmente las cuentas administradas por un padre, madre o tutor durante los próximos meses, esperamos recibir tus comentarios para seguir desarrollando WhatsApp y ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen.