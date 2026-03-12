Connect with us

WhatsApp crea cuantas para adolescentes manejadas por sus padres

Científicos logran recrear el cerebro de una mosca dentro de una computadora

Open AI presentó oficialmente el nuevo modelo GPT‑5.4

Google llega a un acuerdo con Epic Games para reducir las comisiones de su tienda

El Indie World Showcase presentó los próximos juegos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch

Las nuevas cuentas de WhatsApp administradas por un padre, madre o tutor, permitirá configurar el uso de la popular mensajería con nuevos controles, para limitar la experiencia en preadolescentes a mensajes y llamadas.

Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas. Luego de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. Además, los padres pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia.

Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas. Estamos proporcionando más herramientas y estadísticas para los padres, especialmente en relación con los grupos, sobre las que puedes obtener más información aquí.

WhatsApp ya es una parte importante de la vida familiar: ya sea para compartir novedades importantes con familiares, hablar de los planes para después de la escuela o simplemente para hacerles saber a tus seres queridos que estás en casa y a salvo. A medida que implementemos gradualmente las cuentas administradas por un padre, madre o tutor durante los próximos meses, esperamos recibir tus comentarios para seguir desarrollando WhatsApp y ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen.

