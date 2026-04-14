Meta AI se actualiza con el modelo de lenguaje Muse Spark

Facebook hizo la presentación oficial de Muse Spark, el primero de una nueva serie de modelos de lenguaje de gran tamaño, desarrollados por Meta Superintelligence Labs, que se comenzará a implementar en la aplicación Meta AI.

«Nos encaminamos hacia la superinteligencia personal: un asistente que puede ayudar a cualquier persona, en cualquier lugar, con lo que más le importa», expresó la compañía durante el lanzamiento.

Un nuevo modelo: Muse Spark

Durante los últimos nueve meses, Meta Superintelligence Labs reconstruyó su plataforma de IA desde cero, avanzando más rápido que en cualquier ciclo de desarrollo anterior.

Muse Spark es el primer paso de una serie de modelos de lenguaje con un enfoque deliberado y científico, donde cada nueva generación valida y se basa en la anterior antes de pasar a una versión más grande. Este modelo inicial es pequeño y rápido por diseño, pero lo suficientemente capaz como para razonar sobre preguntas complejas en ciencia, matemáticas y salud. Una base sólida para la próxima generación, que ya está en desarrollo.

Muse Spark ahora impulsa el asistente Meta AI en meta.ai, diseñado para admitir el razonamiento complejo y las tareas multimodales.

¿Qué ha cambiado en Meta AI?

La aplicación Meta AI y meta.ai se actualizan a partir de hoy con este nuevo lenguaje. Tanto si necesitas una respuesta rápida como ayuda con problemas complejos que requieren un razonamiento sólido. Se puede cambiar de modo según la tarea, y Meta AI puede activar varios subagentes en paralelo para resolver tu consulta. Por ejemplo, al planificar un viaje familiar a Florida, un agente elabora el itinerario, otro compara Orlando con los Cayos y un tercero busca actividades para niños; todo al mismo tiempo, para que obtengas una respuesta mejor y más rápida.

Pregúntale a Meta AI: Te entiende

La empresa ha integrado una sólida percepción multimodal en Muse Spark, para que Meta AI pueda ver y comprender lo que miras, no solo leer lo que escribes. Toma una foto de un estante de snacks en el aeropuerto y Meta AI podrá identificar y clasificar los snacks con más proteínas, sin necesidad de descifrar las etiquetas. Escanea un producto y pregunta cómo se compara con otras alternativas. Es la diferencia entre una IA que espera a que le expliques el mundo y una que simplemente puede observarlo contigo.

Pregúntale a Meta AI: Conectada con lo que te importa

Meta AI ahora puede ayudarte a descubrir qué ponerte, cómo decorar una habitación o qué comprar para alguien que conoces. El modo de compras se inspira en el estilo y la narrativa de marca que ya existen en nuestras apps, mostrando ideas de los creadores y las comunidades que la gente ya sigue.