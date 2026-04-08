Presentan mejoras de Cyberpunk 2077 para PlayStation 5 Pro

El mundo de Cyberpunk 2077 se actualiza para PlayStation 5 Pro, que estará disponible a partir de hoy.

Para aprovechar al máximo la tecnología de punta de la consola PS5 Pro, se han incorporado gráficos en 4K, un rendimiento mejorado y tecnología avanzada en trazado de rayos, entre otras cosas, a la experiencia de Cyberpunk 2077. El objetivo fue sacar a relucir lo mejor del hardware y nuestro juego para lograr que Night City resplandeciera lo máximo posible. Dado que Cyberpunk 2077 se encuentra actualmente disponible en el catálogo de juegos de PlayStation Plus, todas las personas que tengan una PS5 Pro podrán disfrutar de esta versión mejorada de nuestro juego de rol de acción y luchar para convertirse en una leyenda del cyberpunk.

Ahora con esta actualización se mejora también la experiencia de los jugadores, comenzando por la Superresolución espectral PlayStation (PSSR). Esta tecnología examina cada píxel, uno por uno, y le aumenta la escala mediante inteligencia artificial avanzada. El resultado es increíble, ya que cobrará vida cada centímetro de Night City, cada katana térmica, cada rufián de la calle, cada auto deportivo sobrealimentado.

La iluminación es una parte fundamental para la estética de Cyberpunk 2077. La manera en que Night City se ilumina cuando cae la noche y las calles brillan ante los agobiantes carteles de neón de las megacorporaciones forma parte de la identidad visual integral de este mundo. Con la actualización para la PS5 Pro, incorporamos la compatibilidad con la tecnología de BVH8 (jerarquía de volumen englobante de ocho vías) para implementar iluminación, sombras y reflejos con trazado de rayos. Como resultado, la iluminación se asemeja aún más a nuestra visión artística para este mundo.

Visualiza cómo se refleja la luz del sol sobre el carenado delantero de tu Yaiba Kusanagi CT-3X al estacionar para partir rumbo a un misterioso callejón a oscuras y luego descubrir secretos bajo las luces de neón. La inmersión general de los jugadores en el mundo de Cyberpunk 2077 recibe una mejora significativa gracias a la consola PS5 Pro.

Más potencia también implica más opciones. Los jugadores tienen diferentes prioridades, por lo que nos alegra poder ofrecer tres modos distintos para PS5 Pro, los cuales permiten que todas las personas accedan a una experiencia acorde a sus preferencias. El modo de trazado de rayos profesional activa todas las mejoras de trazado de rayos disponibles y ofrece la versión visualmente más avanzada de Cyberpunk 2077 en PS5 Pro. Este modo incluye reflejos, oclusión ambiental, claraboyas, sombras e iluminación emisiva con trazado de rayos, todo activo mientras Cyberpunk 2077 apunta a obtener 40 cuadros por segundo en las pantallas con tasa de refresco variable (VRR), o 30 cuadros por segundo en el caso contrario.