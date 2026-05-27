Zico, leyenda eterna del fútbol brasileño

Representó a Brasil en tres Copas Mundiales de la FIFA: 1978 FIFA World Cup, 1982 FIFA World Cup y 1986 FIFA World Cup.

Zico, cuyo nombre completo es Arthur Antunes Coimbra, nació el 3 de marzo de 1953 y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, además del máximo ídolo de Clube de Regatas do Flamengo.

El talentoso mediocampista ofensivo debutó en la Primera División brasileña el 8 de agosto de 1971 frente a CR Vasco da Gama. Años más tarde, el 25 de febrero de 1976, disputó su primer partido con la selección de Brasil ante Uruguay, encuentro en el que marcó su primer gol internacional.

Reconocido por su extraordinaria técnica, visión de juego, liderazgo y precisión en los tiros libres, Zico fue el gran conductor de la época dorada del Flamenco entre finales de los años 70 y principios de los 80. Bajo su liderazgo, el club conquistó títulos históricos como la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1981.

Además, Zico es el máximo goleador histórico del Flamengo con 508 goles y también el máximo anotador en la historia del estadio Maracanã Stadium, logros que consolidaron su legado como símbolo eterno del club y de su afición.

Su actuación más recordada llegó en España 1982, donde fue el cerebro creativo de una de las selecciones brasileñas más admiradas de todos los tiempos. En aquel Mundial marcó cuatro goles, repartió asistencias y deslumbró con un fútbol ofensivo y elegante que enamoró al mundo, aunque Brasil fue eliminado en el histórico partido ante Italia. Gracias a su brillante rendimiento, fue incluido en el Equipo Ideal del torneo.

En México 1986 regresó tras una lesión y tuvo una participación más limitada, pero su calidad y liderazgo continuaron siendo fundamentales para el equipo.

Más allá de sus títulos y estadísticas, Zico dejó una huella imborrable como símbolo del “jogo bonito”, representando el fútbol creativo, ofensivo y espectacular que marcó una era en Brasil.