Francia, una selección de récords en Qatar 2022

La selección de Francia volvió a demostrar en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 por qué es una de las potencias más grandes del fútbol mundial. Con grandes actuaciones, estadísticas impresionantes y figuras históricas, “Les Bleus” dejaron su huella en el torneo y se consolidaron como una de las selecciones más dominantes de la competición.

Uno de los momentos más históricos llegó gracias al delantero del AC Milan, Olivier Giroud, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de Francia durante la victoria 3-1 sobre Polonia en los octavos de final, disputados el 4 de diciembre de 2022.

Giroud marcó su gol número 52 con la camiseta francesa, superando así el histórico récord de Thierry Henry. Pero no se detuvo ahí: días después amplió aún más su marca al anotar nuevamente en la victoria 2-1 frente a Inglaterra en los cuartos de final.

Además del histórico récord de Giroud, otro de los grandes protagonistas del Mundial fue Kylian Mbappé, quien brilló en los estadios cataríes con su velocidad, talento y capacidad goleadora, convirtiéndose en una de las máximas figuras del torneo.

En la portería, el capitán Hugo Lloris también escribió su nombre en la historia al convertirse en uno de los jugadores con más partidos disputados con la selección francesa, siendo pieza clave en el camino de Francia hacia otra final mundialista.

Con récords, estrellas y actuaciones memorables, Francia confirmó en Qatar 2022 que sigue siendo una de las selecciones más fuertes y exitosas del fútbol internacional