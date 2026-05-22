El inolvidable 3-3 de España y Portugal

En Rusia 2018, España y Portugal se enfrentaron en un partido inaugural electrizante, marcado por un ritmo constante y un desempeño técnico de altísimo nivel. El partido tuvo cambios constantes en el marcador y una actuación estelar de Cristiano Ronaldo, que abrió la cuenta temprano de penal.

El español Diego Costa marcó el gol que empata a la selección de Portugal, pero Cristiano Ronaldo fue quien mantuvo la ventaja al realizar un disparo que De Gea no logró detener. España reaccionó con autoridad: Costa marcó el segundo y Nacho convirtió uno de los mejores goles del torneo con un derechazo perfecto desde afuera del área para el 3-2.Cuando parecía que España se quedaba con el triunfo, Cristiano completó su noche histórica con un tiro libre magistral, sellando su hat-trick y el 3-3 definitivo. El partido quedó como uno de los mejores estrenos de fase de grupos en la historia reciente.