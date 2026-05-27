Colombia busca otro Mundial inolvidable

Colombia disputará su séptima Copa Mundial de la FIFA tras haber participado anteriormente en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. Su debut mundialista se dio en Chile 1962, edición en la que consiguió un histórico empate 4-4 frente a la Unión Soviética, resultado que representó el primer punto y el primer gol colombiano en una Copa del Mundo.

Después de varios años fuera del torneo, Colombia regresó en Italia 1990, iniciando una nueva etapa en la historia del fútbol colombiano. Desde entonces, la selección comenzó a consolidarse como uno de los equipos más competitivos de Sudamérica.

La mejor actuación de la selección colombiana llegó en el Mundial Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final. Dirigida por José Pékerman, Colombia ganó todos sus partidos de fase de grupos y eliminó a Uruguay en octavos. En ese Mundial brilló James Rodríguez, quien terminó como máximo goleador del torneo con seis anotaciones, además de marcar uno de los goles más recordados de la competición.

En Rusia 2018, Colombia volvió a superar la fase de grupos, pero fue eliminada en octavos de final tras perder en tanda de penales frente a Inglaterra.

Los jugadores colombianos con más partidos en Mundiales son Carlos Valderrama y Freddy Rincón, ambos con 10 encuentros disputados. En las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Colombia sumó 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas en 18 partidos, con Luis Díaz como máximo anotador con siete goles.