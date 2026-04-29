Panamá se une a la Semana de Vacunación en las Américas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó la Semana 24 de Vacunación en las Américas (SVA) en Ottawa, Canadá, marcando la primera vez que la campaña regional se inaugura en ese país. Realizado en paralelo con la Semana Nacional de Concientización sobre la Inmunización de Canadá, el evento pone de relieve el papel fundamental de las vacunas para proteger vidas y la necesidad urgente de cerrar las brechas de inmunización en la región.