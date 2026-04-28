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Pautas alimentarias para un «consumo consciente»

Published

11 horas atrás

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La Sociedad Española de Nutrición actualizó su Guías Alimentarias para promover un «consumo consciente».

Los especialistas destacan la importancia de la hidratación a través del agua, dan vía libre al consumo del huevo -mejor si no es frito- e insisten en moderar el de carne roja, posicionándose a través de estas guías en algunos de los debates nutricionales más extendidos para ofrecer claridad a los consumidores.

Principales pautas:

1.- Huevos: No existe una relación directa entre el consumo de huevos en personas sanas y un aumento del riesgo cardiovascular, por lo que se destaca su alto valor nutricional, recomendando un consumo de hasta 6-7 huevos por semana en personas activas y de 3 a 4 en poblaciones más sedentarias.

2.- Moderar la carne roja a un máximo de 1-2 raciones por semana y consumir el mínimo de la procesada (embutidos, salchichas) por su alto contenido en sal y aditivos y siempre acompañada de vegetales frescos crudos.

3.- El pescado, como pilar proteico, debe consumirse entre 2 y 4 veces por semana, alternando variedades azules y blancas.

4.- El agua es la bebida de elección principal, seguida por bebidas sin calorías como infusiones y la fruta fresca entera. Los zumos, lácteos y bebidas vegetales se sitúan en un tercer nivel junto a la cerveza sin alcohol (para consumo diario), como una opción de hidratación válida y con nutrientes de interés. Los refrescos azucarados quedan relegados a un consumo muy ocasional.

5.- Alcohol, cuanto menos, mejor. La guía indica que la cerveza aporta hidratos de carbono, proteínas vegetales, además de contener compuestos beneficiosos como los polifenoles y fitoestrógenos naturales; el vino también es rico en antioxidantes y la sidra aporta potasio, pero recuerda que no existe un nivel de consumo de alcohol seguro.

6.- Las bebidas de soja, avena, arroz o almendras no son sustitutos nutricionales directos de la leche, a no ser que estén fortificadas con al menos calcio y vitamina D.

 

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