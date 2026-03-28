Accidente múltiple en la autopista Arraiján – La Chorrera

Se reportan nuevas imágenes del accidente múltiple registrado en la autopista Arraiján–La Chorrera, en dirección hacia la ciudad capital.

Según informaciones proporcionadas por usuarios en el área, al menos una persona resultó herida, la cual se encontraba dentro de uno de los vehículos involucrados.

El hecho involucró tres camiones de reparto y tres vehículos particulares, generando un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

Reportes en redes y monitoreos de tráfico confirman que el accidente ocurrió en un tramo de alta circulación, donde este tipo de colisiones múltiples ya han sido registradas anteriormente.

🚑 Equipos de emergencia y ambulancias se mantienen en el sitio brindando atención a los afectados, mientras unidades de tránsito trabajan para despejar la vía.

⚠️ Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución.