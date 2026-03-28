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Planta potabilizadora de Chilibre alcanza el 100% de operación

Published

20 horas atrás

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La Planta potabilizadora de Chilibre ya alcanzó el 100% de su operación, informó el IDAAN.

Los trabajos de reparación e instalación del motor de una de las bombas en la estación de bombeo de agua tratada culminaron con éxito, según la institución.

Se espera que el suministro de agua potable se restablecerá progresivamente en puntos altos y alejados de la red de distribución de Panamá y San Miguelito.

 

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