Air Europa lanza un ambicioso plan para elevar la excelencia del servicio al cliente

Air Europa ha puesto en marcha su proyecto más importante para reforzar y optimizar la experiencia del cliente a escala global. La aerolínea realizará una importante inversión en el plan Air Europa ON, una ambiciosa iniciativa con la que impulsará nuevos avances para seguir elevando la excelencia y calidad del servicio, así como la satisfacción de los pasajeros a todos los niveles y en cada punto de contacto con la compañía.

ir Europa ON supone la consolidación de una propuesta diferencial que pone al cliente en el centro y que busca darle las mayores opciones para configurar el viaje a su gusto. Las inversiones previstas contribuirán a incrementar aspectos como la comodidad, la variedad de servicios a bordo, la experiencia gastronómica, la atención personalizada y la puntualidad, elementos que ya eran parte de la identidad de la marca.

El nuevo plan se estructura en torno a tres ejes de acción cuyo desarrollo se lleva a cabo a lo largo del segundo trimestre del año. El primero, On-Board, abarca una importante renovación y mejora de los servicios en cabina, tanto en los vuelos de corto y medio como de largo radio.

El segundo, On-Ground, incluye medidas de aplicación en los aeropuertos, especialmente en el de Madrid-Barajas por su carácter de hub estratégico para la conexión con América. Por último, On-Airplane contempla diferentes iniciativas que contribuirán a la excelencia en el mantenimiento de la que es una de las flotas más modernas y eficientes del sector, integrada por modelos Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, y a la que próximamente se incorporarán las primeras unidades de Airbus A350-900.

“Air Europa ON es una de las iniciativas más relevantes desarrolladas por la compañía en los últimos años. Representa nuestra voluntad de seguir avanzando, activando y reforzando todo aquello que nos impulsa a seguir siendo mejores, a no conformarnos con los éxitos pasados y a poner todo de nuestra parte para ofrecer al cliente el máximo nivel de excelencia. Queremos seguir siendo la línea aérea favorita para unir destinos entre Europa, América y África; somos conscientes de que, para ello, generar una experiencia excelente es innegociable. Con este plan, estamos seguros de garantizarla para todos nuestros pasajeros”, afirma Richard Clark, CEO de Air Europa.

La clase Business, que figura entre los servicios más valorados por los usuarios, se beneficiará de manera especial de Air Europa ON. El proyecto supone una renovación de la oferta a bordo, que abarca desde una mejora muy significativa de la conectividad wifi vía satélite, con prestaciones equiparables a las que los clientes disfrutan habitualmente en domicilios y entornos de trabajo, hasta un nuevo set de amenities e incluso una actualización completa de la carta de bebidas. Asimismo, en un futuro próximo, los pasajeros de esta categoría dispondrán de transporte exclusivo hasta el avión gracias a una flota propia de jardineras VIP, disponible en Madrid-Barajas, reforzando así una experiencia premium integral también en tierra.

En Economy, la propuesta a bordo se multiplica con una actualización y refuerzo de los dos servicios de comida en vuelos de largo radio. A ello se une una mayor disponibilidad de productos.

A nivel operativo, Air Europa adopta cambios en la logística de las tripulaciones que incluye un incremento de los equipos. Con ello, además de consolidar la atención al pasajero, se implementan también nuevas dinámicas destinadas a seguir mejorando un aspecto clave como es la puntualidad de los vuelos.

Por otra parte, la compañía aborda con este plan importantes medidas innovadoras para la conservación exterior e interior de las aeronaves. En este marco, se ha creado un equipo específico para el mantenimiento de interiores que redundará en una mayor agilidad para actuar sobre cualquier incidencia. A todo ello se suma la renovación de los equipos utilizados en la flota por las tripulaciones y la incorporación de soluciones basadas en el uso de datos que posibilitarán el control de la temperatura de las aeronaves en tiempo real desde el Centro de Operaciones Integrado (IOC) de Air Europa, garantizando en todo momento el máximo confort durante el vuelo.

El lanzamiento de Air Europa ON coincide con un momento decisivo para la compañía, que continúa adelante con su plan de expansión. Éste incluye la incorporación de nuevas aeronaves, así como la inauguración de rutas tanto en Europa como fuera del continente. Así, este próximo mes de junio se iniciará la conexión entre Madrid Asturias y Sevilla en territorio nacional, con Ginebra en Europa, así como se inaugurarán los vuelos entre la capital española y Johannesburgo. Todo ello, en el marco de la celebración del 40 aniversario de Air Europa, hito que refleja la sólida trayectoria de la aerolínea a lo largo de estas décadas.