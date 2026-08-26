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Trump reitera que no tiene prisa por retomar negociación con Irán

Published

6 horas atrás

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El presidente, en una llamada telefónica con Al Jazeera el miércoles, reafirmó su convicción de que Estados Unidos está derrotando a Irán, mientras el conflicto se acerca a los seis meses.

El gobierno republicano anunció a principios de esta semana la ampliación de las sanciones económicas contra Irán y advirtió a los países que aún mantienen relaciones comerciales con Teherán que rompan lazos o se enfrenten a posibles sanciones económicas estadounidenses.

Sin embargo, Trump declaró a la emisora ​​con sede en Qatar que no tiene prisa por retomar las conversaciones con Irán.

«Estamos ganando por goleada», dijo Trump, según Al Jazeera. «Tienen una inflación masiva, su economía se está desmoronando, tratan muy mal a su gente, matan a muchísimos manifestantes. No tengo un calendario fijo; haremos lo que haga falta».

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