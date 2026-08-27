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El mundo de la animación está de luto por el fallecimiento de Peter Cullen

Published

9 horas atrás

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El reconocido actor de voz, famoso por interpretar a Optimus Prime en “Transformers”, falleció este miércoles a los 85 años en Los Ángeles, California.

El mundo de la animación y el entretenimiento está de luto tras la muerte de Peter Cullen, una de las voces más reconocidas de la industria y quien alcanzó fama mundial por interpretar a Optimus Prime, líder de los Autobots en la franquicia “Transformers”.

El fallecimiento ocurrió este miércoles 26 de agosto en Los Ángeles, California, según confirmó su agente, Kevin Motley. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

El medio TMZ difundió declaraciones de personas cercanas al actor, quienes señalaron que Cullen falleció en paz, rodeado del amor de su familia, y que permanecerá en el recuerdo de sus amigos y seguidores alrededor del mundo.

Nacido el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, Cullen desarrolló una extensa carrera como actor, narrador y actor de voz. Su trayectoria estuvo marcada principalmente por personajes de animación que se convirtieron en referentes para distintas generaciones.

Uno de sus trabajos más emblemáticos llegó en la década de 1980, cuando comenzó a interpretar a Optimus Prime en la serie animada original de “Transformers”. Su voz grave y solemne se convirtió en una de las características más reconocibles del líder de los Autobots.

Además de Optimus Prime, Cullen prestó su voz a Ígor, de “Winnie the Pooh”, y a Monterey Jack en “Chip ’n Dale: Rescue Rangers”. También interpretó a KARR en la serie “Knight Rider” y participó en la película “Predator”.

Durante varias décadas, Peter Cullen logró consolidarse como una figura fundamental de la actuación de voz, dejando un legado que trascendió la pantalla y marcó a millones de espectadores.

Su interpretación de Optimus Prime, en particular, se convirtió en una parte inseparable de la identidad del personaje y en uno de los trabajos más recordados de su trayectoria.

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