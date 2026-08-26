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Nuevo temblor en Colombia causa pánico en la población
Un temblor de 5,1 sacude al país dos semanas después del terremoto de 7,4 que dejó más de 300 muertos.
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