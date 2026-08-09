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Bonnie Tyler tendrá una despedida que sus seguidores podrán acompañar desde cualquier lugar

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4 horas atrás

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La cantante británica será homenajeada en Gales y sus admiradores tendrán una alternativa para seguir la ceremonia a distancia.

La música de Bonnie Tyler trascendió generaciones y ahora sus seguidores tendrán la posibilidad de acompañar su despedida, incluso desde fuera del Reino Unido. La ceremonia será transmitida por internet para permitir que admiradores de distintos países formen parte del homenaje.

El acto se realizará el 17 de agosto en Swansea, Gales, lugar vinculado a la cantante. La transmisión permitirá seguir la ceremonia sin necesidad de estar físicamente en el sitio.

Tyler, reconocida por su particular voz y por éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, construyó una carrera de más de cinco décadas y se convirtió en una de las intérpretes británicas más reconocidas a nivel internacional.

La artista falleció a los 75 años el pasado 8 de julio en Portugal, dejando una trayectoria marcada por canciones que permanecieron durante décadas en las listas musicales y en la memoria de sus seguidores.

Ahora, familiares, amigos y fanáticos podrán rendirle homenaje desde distintos lugares del mundo, en una última despedida que busca acercar a la artista con el público que acompañó su carrera durante generaciones.

 

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