Neurocientífica cuestiona la presión por cumplir hábitos y llama a priorizar el bienestar

La creencia de que una persona necesita únicamente 21 días para crear un nuevo hábito continúa siendo uno de los mitos más difundidos sobre el desarrollo personal. Sin embargo, la neurocientífica y psicóloga Noelia Samartín asegura que no existe un tiempo universal para lograrlo y que cada proceso depende de las características, el contexto y la motivación de cada individuo.

La especialista explica que la formación de hábitos implica cambios en las conexiones neuronales del cerebro, un proceso que requiere constancia y repetición. Diversas investigaciones indican que el tiempo necesario para consolidar una rutina puede variar considerablemente, ya que no todas las personas responden de la misma manera ante un nuevo comportamiento.

Samartín también advierte sobre los efectos negativos de la autoexigencia y la presión por cumplir rutinas perfectas. Según la experta, convertir el bienestar en una obligación puede generar frustración, ansiedad y sentimientos de culpa cuando no se alcanzan los objetivos establecidos.

En lugar de seguir métodos rígidos, la neurocientífica recomienda adaptar los hábitos al estilo de vida de cada persona y establecer metas realistas que resulten sostenibles a largo plazo. Además, destaca que disfrutar del proceso favorece el aprendizaje y aumenta las probabilidades de mantener una conducta saludable de forma permanente.

Los especialistas coinciden en que construir hábitos exitosos no depende de una fecha específica en el calendario, sino de la constancia, la flexibilidad y la capacidad de realizar cambios graduales que puedan mantenerse con el tiempo.