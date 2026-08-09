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Suno toma medidas ante el auge de la música creada con inteligencia artificial

Published

8 horas atrás

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La plataforma implementará nuevos controles para identificar canciones generadas con IA y limitar la producción masiva de contenido.

Suno, una de las plataformas más conocidas para crear música mediante inteligencia artificial, prepara cambios en su sistema ante el crecimiento acelerado de canciones generadas automáticamente.

Entre las nuevas medidas se contempla incorporar marcas de agua de audio y sistemas que permitan identificar las canciones creadas en la plataforma. También se establecerán límites para las descargas con el objetivo de reducir la distribución masiva de contenido.

La compañía también busca combatir prácticas como el spam y el uso abusivo de herramientas de generación musical. Estos cambios llegan en medio del creciente debate sobre los derechos de autor y el impacto que la IA está teniendo en la industria musical.

Con estas modificaciones, Suno busca mantener el uso de la inteligencia artificial como una herramienta creativa, pero con mayores controles sobre el contenido que se produce y comparte.

 

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