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Karol G sorprende con nuevo álbum y apuesta por un lado más emocional

Published

1 día atrás

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La cantante colombiana estrenó este viernes su sexto álbum de estudio, un proyecto en el que explora sonidos más íntimos y reúne colaboraciones internacionales.

Karol G vuelve a ser noticia en la escena musical con el lanzamiento de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, su nuevo álbum de estudio, estrenado este 7 de agosto.

El disco presenta una faceta más introspectiva de la artista, con canciones que recorren emociones como la tristeza, el desamor, la nostalgia y la necesidad de comenzar nuevamente. El proyecto marca un cambio de atmósfera frente a su anterior producción, Tropicoqueta.

Entre las colaboraciones que destacan en el álbum se encuentran Drake y Bruno Mars, además de otros artistas como Judeline, rusowsky y Oklou. La producción también cuenta con nombres importantes de la música urbana, entre ellos Tainy, Ovy on the Drums y Sky Rompiendo.

Uno de los elementos que ha llamado la atención es la variedad de sonidos presentes en el proyecto. Karol G combina el reguetón con ambientes más cercanos al pop alternativo y canciones de tono melancólico, mostrando una faceta diferente a la que sus seguidores han escuchado en trabajos anteriores.

Con este lanzamiento, la colombiana suma un nuevo capítulo a su carrera mientras continúa con su gira mundial. El álbum llega además en medio de una etapa de gran exposición internacional para la artista, que continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música latina.

 

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