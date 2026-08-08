La IA entra al laboratorio y logra diseñar nuevos virus contra bacterias

El experimento demostró que los modelos de inteligencia artificial ya pueden proponer estructuras biológicas que posteriormente son capaces de funcionar en condiciones reales.

La inteligencia artificial está comenzando a pasar de generar textos e imágenes a participar en investigaciones biológicas. Un reciente experimento logró utilizar esta tecnología para diseñar bacteriófagos, virus que atacan específicamente a las bacterias.

Los investigadores emplearon modelos de IA para generar cientos de posibles diseños y posteriormente llevaron algunos de ellos al laboratorio para comprobar si realmente podían funcionar. El resultado fue que 16 de los diseños lograron ser viables y pudieron infectar bacterias E. coli.

El hallazgo resulta especialmente interesante porque varios de estos diseños no corresponden a virus conocidos previamente en la naturaleza. Esto demuestra el potencial de la IA para explorar posibilidades biológicas que difícilmente podrían encontrarse únicamente mediante los métodos tradicionales.

Aunque el avance podría contribuir en el futuro a la búsqueda de alternativas frente a bacterias resistentes a los antibióticos, los científicos advierten que la tecnología todavía tiene importantes limitaciones. La mayoría de los diseños generados no consiguió funcionar.

El estudio también abre una discusión sobre los riesgos que implica utilizar inteligencia artificial para diseñar organismos biológicos. Por ahora, los investigadores consideran que estos sistemas son principalmente una herramienta para acelerar la exploración científica, pero su desarrollo plantea nuevos retos de seguridad y control.