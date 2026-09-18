Greta Gerwig presenta una nueva mirada a Narnia con las primeras imágenes de «The Magician’s Nephew»

Las primeras imágenes oficiales de Narnia: The Magician’s Nephew ya fueron reveladas como parte de un adelanto de la próxima edición de noviembre de la revista Empire. La producción, dirigida por Greta Gerwig, llevará al cine la historia que funciona como origen del mundo de Narnia, basada en la obra del escritor británico C. S. Lewis.

Uno de los principales anuncios que acompañó la presentación fue la participación de Meryl Streep como la voz de Aslan, el emblemático león de la saga. Las imágenes también muestran una propuesta visual diferente para el universo fantástico, con un diseño de Aslan que incorpora elementos particulares para esta nueva adaptación.

La película contará la historia de Digory y Polly, dos niños que descubren un universo de mundos conectados y terminan siendo testigos del nacimiento de Narnia.

Para esta versión, Gerwig trasladará parte de la historia a la década de 1950 en Gran Bretaña, mientras desarrolla una propuesta visual y musical propia para representar el mundo fantástico creado por Lewis.

La directora llega al proyecto después del éxito de Barbie, película estrenada en 2023 que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año. Gerwig también estuvo al frente de Lady Bird y Mujercitas.

Un elenco con figuras reconocidas

El reparto está encabezado por David McKenna como Digory y Beatrice Campbell como Polly. También participan Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Daniel Craig, Denise Gough, Kobna Holdbrook-Smith y Susan Wokoma.

Emma Mackey interpretará a la Bruja Blanca, mientras que Meryl Streep prestará su voz a Aslan. La participación de Streep supone además un nuevo trabajo junto a Gerwig, con quien ya colaboró en Mujercitas.

La producción busca ofrecer una nueva interpretación del universo de Narnia, incorporando elementos de fantasía, música y una estética inspirada en diferentes referencias culturales.

Narnia: The Magician’s Nephew tiene previsto su estreno en cines el 12 de febrero de 2027, con funciones anticipadas en IMAX desde el 10 de febrero. Posteriormente, la película llegará al catálogo de Netflix el 2 de abril de 2027.