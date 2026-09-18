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Zelenski recibe a líderes de siete países para una cumbre regional

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8 horas atrás

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió este viernes a líderes y representantes de siete países de la región para dialogar sobre el fortalecimiento de la cooperación, mientras los ataques rusos nocturnos en diversas zonas provocaban incendios y dejaban un saldo de varios muertos y heridos.

La cumbre inaugural del denominado grupo de los «Ocho de los Cárpatos» reúne a Ucrania, Rumanía, Serbia, Polonia, Eslovaquia, la República Checa, Austria y Hungría, contando también con la participación de la Unión Europea.

El encuentro se produce en un momento en que se han estancado los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia —que dura ya cuatro años y medio—, siendo la cuestión de las concesiones territoriales en el este de Ucrania uno de los principales puntos de discordia. Asimismo, Ucrania busca obtener garantías de seguridad de sus socios para alcanzar un acuerdo.

La cumbre coincide también con el inicio de tres días de votación en las primeras elecciones parlamentarias de Rusia en tiempos de guerra; unos comicios que prácticamente carecen de oposición al partido del presidente Vladímir Putin y en los que se da por hecho que se consolidará el dominio político del Kremlin.

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