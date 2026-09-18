Ballet Nacional de Panamá presenta “El lago de los cisnes” en Brasil

El talento de 44 bailarines panameños llego al emblemático Teatro Quitandinha, en Brasil, con la presentación de “El lago de los cisnes”, de Piotr Ilich Chaikovski, como parte de una agenda que combina la proyección internacional de las artes escénicas panameñas con nuevas acciones de cooperación cultural entre Panamá y Brasil.

La presentación del Ballet Nacional de Panamá reúne a bailarines, personal técnico y de producción, así como representantes del Patronato del Teatro Nacional, quienes participan en esta jornada de intercambio artístico con una de las obras más reconocidas y exigentes del repertorio clásico.

La presencia de la compañía panameña en Brasil forma parte de una agenda orientada a ampliar los vínculos culturales entre ambas naciones y generar nuevas oportunidades para el intercambio de conocimientos, experiencias y proyectos en las artes escénicas y otros ámbitos de la cultura.

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, destacó que esta participación permite mostrar fuera del país el trabajo, la disciplina y la preparación de los artistas panameños.

“Nuestros artistas son embajadores de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Cada paso sobre el escenario lleva consigo el esfuerzo de un país que apuesta por la excelencia artística y el desarrollo cultural”, expresó la ministra Herrera.

Como parte de esta agenda, el Ministerio de Cultura de Panamá y el Instituto Redemptor suscribieron un Acuerdo de Cooperación Cultural en la Obra Social Leste Um – O Sol, ubicada en el barrio Jardim Botânico, en Río de Janeiro.

El acuerdo fue firmado por el padre Omar, rector del Santuario Cristo Redentor y presidente del Instituto Redemptor, y la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera.

En el acto también estuvo presente el cónsul general de Panamá en Río de Janeiro, Rubén Argüelles.

El instrumento establece espacios de colaboración para fortalecer la proyección internacional del Instituto Redemptor y ampliar el intercambio turístico y cultural entre Brasil y Panamá, mediante iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural, el turismo sostenible y religioso, el intercambio artístico y creativo, así como exposiciones de artes visuales, artesanías, arqueología, antropología y etnografía.

La agenda de la delegación panameña incluyó además una visita al Santuario Cristo Redentor, uno de los principales referentes culturales y turísticos de Río de Janeiro, como parte de este encuentro destinado a estrechar los vínculos entre instituciones de ambos países.

La presentación de “El lago de los cisnes” y la firma del acuerdo marcan una jornada en la que Panamá proyecta su producción artística en escenarios internacionales y, al mismo tiempo, amplía los espacios de cooperación cultural con Brasil.

De esta manera, el Ballet Nacional de Panamá suma una nueva experiencia a su agenda internacional, llevando al público brasileño una muestra del talento artístico panameño y abriendo nuevas posibilidades de intercambio y colaboración en beneficio del sector cultural de ambos países.