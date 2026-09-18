Presidente Mulino entrega órdenes de proceder por más de B/.32 millones en Azuero

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó en Azuero dos órdenes de proceder e instruyó la reactivación de un tercer proyecto que mejoran el suministro de agua a más de 140 mil habitantes de la región.

Estas obras que representan una inversión superior a los B/.32 millones, optimizan la producción, el abastecimiento y la conducción en las plantas Roberto Reyna, Parita y Rufina Alfaro.

“Esta es una obra de justicia social con más de 65 mil chitreanos que desde hace años esperan una solución concreta con el tema del agua… Vamos a recuperar la capacidad de esta planta para que funcione sin capacidad ociosa… Se realizará el estudio y diseño, para sumarle más del 60% de capacidad… Casi 13 millones de galones de agua por día, lo que bastará para atender la demanda”, destacó el mandatario.

Estos tres proyectos llegan para resolver dificultades de décadas con los sistemas de abastecimiento de agua potable a los hogares en las provincias de Herrera y Los Santos, no obstante, esta intervención en las plantas potabilizadoras y la línea de conducción, responde a la prioridad de impulsar soluciones concretas y sostenibles para los próximos años, mediante la recuperación, modernización y ampliación de infraestructuras esenciales.

Durante el evento de entrega, en Herrera, el presidente Mulino acompañado del director del Idaan, Antonio Tercero González, resaltó que el agua del Río la Villa llega en mejor estado, lo que representa que los niveles de contaminación han bajado, algo positivo que permite avanzar en el plan de poder poner agua potable en los grifos de los hogares.

El proyecto para los estudios, diseño, mejoras, rehabilitación, equipamiento y ampliación del sistema de abastecimiento y de la planta potabilizadora Roberto Reyna, beneficiará a 60 mil habitantes de San Juan Bautista, La Arena, Monagrillo, Llano Bonito y Chitré cabecera.

Esta obra, añadió, tiene presupuesto de inversión por el orden de B/.22,484,500,, con un período de ejecución de 905 días calendario; intervención que abarca el sistema desde la captación de agua cruda hasta su tratamiento, almacenamiento y distribución.

Incluye la rehabilitación de la planta y la toma de agua, dos nuevos conjuntos bomba-motor, mejoras en tuberías y válvulas, protección de la captación del río La Villa, automatización, monitoreo y telemetría, así como estudios y diseños con un horizonte de planificación de 20 años. Contempla un nuevo tren de tratamiento para llevar la producción a un mínimo de 12 millones de galones diarios y, una vez concluidas las obras, tres años de mantenimiento.

Por su parte, el director del Idaan destacó que las obras buscan atender las necesidades actuales y preparar los sistemas para el crecimiento futuro. “El acceso al agua potable requiere planificación, inversión y, sobre todo, ejecución”, expresó.

Posteriormente, el equipo de gobierno se trasladó a Los Santos, para continuar la jornada de trabajo donde se entregó la segunda orden de proceder correspondiente al proyecto de estudio, diseño, construcción y mejoras de la línea de conducción de la planta potabilizadora Rufina Alfaro hacia los tanques de almacenamiento de Las Tablas.

En esta provincia el presidente Mulino se dirigió a sus pobladores donde reconoció que este proyecto era una deuda con más de 76 mil santeños que esperan desde hace tiempo que el agua llegue a sus hogares, a las escuelas donde van sus hijos y a sus negocios.

“Quiero agradecerles por la paciencia y por no perder la fe, por confiar en que esto sí se podía hacer y se hará, como que me llamo José Raúl Mulino… Es un compromiso que solicito se cumpla en tiempo corto, con la mayor celeridad posible dentro de los que permite la normativa y la que garantice la calidad de la obra”, resaltó enfáticamente el Presidente de la República.

Esta obra tiene una inversión de B/.4,975,500 y una población proyectada de 80 mil habitantes al año 2050 en La Villa de Los Santos, Las Tablas, Guararé y áreas aledañas. El alcance comprende mejoras a la conducción, instalación de válvulas de control y medición de caudal, telemetría, reemplazo de tres cruces subterráneos por aéreos y una nueva línea de impulsión hacia dos tanques de 250 mil galones cada uno.

El presidente Mulino -igualmente- instruyó a retomar un tercer proyecto reactivando la rehabilitación de la planta potabilizadora de Parita, con una inversión aproximada de B/.4,578,576.91, que beneficiará a 3,960 habitantes de Parita Cabecera, Puerto Limón, Parque Sarigua y El Corozo.

Este proyecto contempla intervenciones en la captación y bombeo de agua cruda, una nueva línea de aducción, mejoras en los procesos de potabilización, un tren de tratamiento adicional, adecuaciones en el almacenamiento y bombeo de agua tratada, además de sistemas de medición, monitoreo, control y telemetría.

Ay Dios

Durante la jornada de trabajo el mandatario estuvo acompañado, además, de los ministros Ventura Vega (Educación) y Juan Carlos Orillac (Presidencia).

En medio del acto desarrollado en Chitré se entregó un reconocimiento a funcionarios con trayectoria en el Idaan.