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Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono por sus más de 50 años de trayectoria

Published

4 horas atrás

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El artista panameño será homenajeado durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán el próximo 22 de octubre en Miami.

El cantante, compositor y actor panameño Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono 2026, como reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria y a su aporte a la música latina.

Una trayectoria que trasciende generaciones

A lo largo de su carrera, Blades ha grabado más de 25 álbumes, compuesto cientos de canciones y colaborado con artistas de diferentes géneros, entre ellos salsa, rock, jazz, pop, hip-hop y reguetón.

El panameño fue una de las figuras vinculadas al desarrollo de la salsa en Nueva York durante la década de 1970 y amplió las posibilidades del género mediante la incorporación de diferentes influencias musicales y letras inspiradas en historias de la vida cotidiana y temas sociales.

El Premio Billboard Ícono distingue a artistas cuya trayectoria ha mantenido relevancia a través de los años y que se han convertido en referentes dentro de la música latina.

“Estoy agradecido con todos los que han contribuido durante más de cincuenta años para que mi trabajo sea reconocido hoy”, expresó Blades en un comunicado.

El artista también destacó el trabajo de los músicos, arreglistas, compositores e ingenieros que lo han acompañado durante su carrera, así como el de Roberto Delgado y Orquesta de Panamá, agrupación con la que trabaja desde hace 16 años.

A sus más de 50 años de carrera, Rubén Blades continúa vinculado a la producción musical y a presentaciones internacionales.

Con este reconocimiento, el artista panameño suma un nuevo homenaje a una trayectoria que ha estado marcada por la música, la composición y distintas facetas dentro del entretenimiento.

 

 

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