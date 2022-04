Bukele: “Entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha intensificado en las últimas horas su guerra contra las pandillas: “Desde el domingo, la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados, no han salido de sus celdas ni han visto el sol”, informó.

Estos métodos han generado críticas y una condena inmediata por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, la respuesta de Bukele no se hizo esperar: “Cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo ni una sola palabra. Pero no tardaron ni un día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles. Entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte”, expresó.