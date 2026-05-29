Mundial 2026 enfrenta críticas por proceso de acreditación a trabajadores por posible acceso de ICE a sus datos

Trabajadores del SoFi Stadium cuestionan las acreditaciones exigidas para el Mundial 2026.

Organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores y de las comunidades migrantes realizaron una protesta en Los Ángeles para expresar su preocupación por los requisitos de acreditación establecidos para el personal que laborará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La manifestación contó con la participación de representantes de ACLU, UNITE HERE Local 11 y LAANE, quienes señalaron posibles riesgos relacionados con la privacidad de los datos personales de los empleados.

Según las denuncias presentadas, el proceso de acreditación exige la entrega de información sensible, incluyendo el número de Seguro Social, la dirección exacta de residencia y el país de origen de los trabajadores.

Esta situación ha generado inconformidad entre parte del personal, que considera que la recopilación y posible divulgación de estos datos podría comprometer su privacidad y seguridad.

Los manifestantes también expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la información recopilada pueda ser compartida con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Aunque no se ha confirmado que esto ocurra, diversas organizaciones consideran que la falta de claridad sobre el manejo de los datos personales ha incrementado la incertidumbre entre los trabajadores.

La controversia surge además en un contexto de restricciones migratorias para ciudadanos de determinados países. Si bien atletas, entrenadores y delegaciones oficiales cuentan con excepciones para participar en el torneo, algunos aficionados podrían enfrentar dificultades para ingresar a Estados Unidos y asistir a los encuentros programados durante la competición.