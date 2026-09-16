CAF convoca a América Latina y el Caribe a definir su papel en la transformación digital

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, llamó a los liderazgos políticos, sociales y empresariales de la región a impulsar un diálogo pragmático sobre las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. El banco destinará más de USD 12.000 millones en los próximos cinco años a iniciativas y proyectos con componentes significativos de transformación digital.

Panamá, septiembre de 2026. América Latina y el Caribe necesita definir qué papel quiere desempeñar en una transformación tecnológica que ya está cambiando la productividad, las instituciones, los mercados laborales y la vida de las personas. Ese fue el llamado de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe durante el Foro Internacional “Digitalizar para transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe”, realizado en Santiago de Chile con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.

Durante la apertura del foro, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó la necesidad urgente de que América Latina y el Caribe construya una posición común frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial y tenga una mayor capacidad de incidir en las decisiones que definirán su desarrollo.

“Ningún país de América Latina y el Caribe puede incidir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de la inteligencia artificial. Una región coordinada puede compartir capacidades, convertir soluciones locales en bienes regionales y negociar desde una posición más sólida. Las decisiones sobre gobernanza de datos, acceso al cómputo, estándares, empleo y seguridad no pueden tomarse sin la participación de nuestra región”, afirmó Díaz-Granados.

Ante este desafío, Díaz-Granados puso a disposición de los países la experiencia y capacidad de articulación de CAF para construir esos puentes, compartir conocimiento y generar espacios de diálogo que permitan avanzar hacia una agenda regional. Esta conversación tendrá uno de sus próximos hitos en el Foro CAF Panamá 2027, que se realizará en enero, donde la inteligencia artificial y el futuro digital de la región serán parte de los temas centrales de discusión.

En paralelo, CAF duplicará durante los próximos cinco años el monto de financiamiento destinado a iniciativas y proyectos con componentes significativos de transformación digital, hasta superar los USD 12.000 millones. Asimismo, trabajará con aliados financieros y el sector privado para movilizar recursos adicionales que estén a la altura de la magnitud del desafío.

Esta agenda hacia el 2031 contempla tres áreas principales: fortalecer capacidades públicas para usar IA de manera segura, responsable y efectiva; financiar conectividad, centros de datos, infraestructura de procesamiento, ciberseguridad y otros habilitadores críticos; y acompañar la transformación productiva, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, para que la adopción de IA se traduzca en innovación, mejores procesos y empleos de calidad.

Intercambio de experiencias entre países

El Foro Internacional “Digitalizar para transformar” contó también con la participación de Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, y tuvo como conferencia de apertura la intervención de Rogério Souza Mascarenhas, secretario de Gobierno Digital de Brasil, quien abordó los desafíos de la soberanía digital.

Mascarenhas destacó la experiencia de Brasil, que permitió al país avanzar del puesto 16 al Top 10 mundial en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE, y resaltó el papel que la infraestructura y las capacidades digitales pueden desempeñar en la ampliación de derechos, el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la soberanía.

El encuentro contó también con la participación de ministros y autoridades de ciencia y tecnología, como Romina Garrido, Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, Gustavo Villate, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Paraguay, Sigmund Freund, Ministro de Administración Pública de República Dominicana, Rogério Souza Mascarenhas, Secretario de Gobierno Digital, Brasil, así como el senadores y diputados de distintos países, así como representantes del sector privado, entre ellos Millicom, NVIDIA y Mercado Libre.