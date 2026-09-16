Mulino destaca los pasos firmes que Panamá hacia el fortalecimiento de su competitividad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, instó este miércoles al sector privado del país a trabajar junto con el Gobierno Nacional para definir y afinar continuamente la hoja de ruta que coloque a Panamá entre las naciones más competitivas del planeta.

Las palabras del mandatario se dieron durante la ceremonia de apertura de la XVIII edición del Foro Nacional para la Competitividad, que este año nuevamente reúne a los sectores público y privado del país, con el objetivo de definir estrategias para convertir las ventajas de Panamá en mayor inversión, productividad y bienestar.

El evento anual es organizado por el Centro Nacional de Competitividad (CNC) con el apoyo del Gobierno Nacional y aliados estratégicos.

A través de presentaciones, conversatorios y paneles, líderes del sector privado, de la mano de ministros, viceministros y autoridades del Gobierno Nacional, intercambian perspectivas que ayudarán a definir la hoja de ruta para hacer avanzar al país hacia un clima de mayor atracción de inversiones.

“Los espacios de diálogo entre el sector público, el sector privado y la academia representan la oportunidad más idónea para construir, en conjunto, el país al que aspiramos”, indicó el presidente Mulino en su discurso de apertura, en el cual aprovechó para detallar los logros de su administración en materia de competitividad.

“Ayer Contraloría reportó el Índice de Actividad Económica (IMAE) de julio con un crecimiento del 8.21%, el mayor registro desde hace tres años”, celebró Mulino, destacando que esto es producto de decisiones, obras y proyectos gubernamentales que impactan de forma real en la reducción de la pobreza y la generación de empleos dignos.

Ponderó también el trabajo que realiza el Centro Nacional de Competitividad en la formulación de la Agenda Nacional de Competitividad 2025-2029, que articula el plan de Gobierno con las iniciativas del sector privado.

Asimismo, mencionó la reciente aprobación, por parte del Consejo de Gabinete, de un proyecto de ley que moderniza el régimen de asociación público-privada. Una vez se convierta en ley, permitirá estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos, en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente.

Además, se ejecuta una reingeniería profunda de la administración pública, a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el fin de dejar atrás la estructura estatal históricamente lenta e ineficiente y transformarla en un facilitador moderno del desarrollo.

Para impulsar el talento humano, se ha puesto en marcha la Ley de Pasantías, abriendo las puertas del sector privado a jóvenes de entre 18 y 25 años para garantizar su primera experiencia laboral remunerada.

De forma paralela, la nueva estructura de ProPanamá trabaja en articulación directa con SENACYT, INADEH y el ITSE para alinear la oferta formativa con la demanda real del mercado, y se ha encomendado a la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, a cargo de Kristelle Getzler, la medición de los índices de empleabilidad de los graduados de universidades públicas.

“Mediante el programa Talent Up, estamos formando a miles de jóvenes en programación, ciberseguridad y tecnologías disruptivas. Queremos que la juventud panameña no sea solo usuaria de la tecnología global, sino creadora de la misma”, apuntó el presidente.

El trabajo realizado por la administración Mulino para fortalecer la reputación de Panamá se ha traducido en esfuerzos diplomáticos, técnicos y legales sin precedentes. Estos han tenido como resultado la exclusión del país de la lista de terceros países de alto riesgo de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta labor se ha extendido con la implementación de la legislación sobre sustancia económica, y recientemente se presentó nuestra marca país: “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

“Panamá reúne todas las condiciones para ubicarse entre las naciones más competitivas del planeta. Nuestra escala territorial nos brinda la flexibilidad necesaria para ejecutar con agilidad las metas que nos trazamos”, sostuvo el presidente. “Panamá cuenta con la ubicación, el interés de los inversionistas globales y, por encima de todo, la capacidad y la nobleza de su gente”, remarcó.