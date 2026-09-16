Connect with us

NOTICIAS NACIONALES POLÍTICA NACIONAL

Mulino destaca los pasos firmes que Panamá hacia el fortalecimiento de su competitividad

NOTICIAS NACIONALES

Marina Mercante investiga naufragio de la embarcación en la Bahía de Panamá

NOTICIAS NACIONALES

MiAmbiente investiga avistamiento indebido de ballenas

NOTICIAS NACIONALES

Procurador Luis Gómez : "No se me ha informado" sobre una causa contra Rafael Sabonge

NOTICIAS NACIONALES

Largas filas para el segundo día de la Feria de Empleo 2.0

NOTICIAS NACIONALES

Mulino destaca los pasos firmes que Panamá hacia el fortalecimiento de su competitividad

Published

5 horas atrás

on

El presidente de la República, José Raúl Mulino, instó este miércoles al sector privado del país a trabajar junto con el Gobierno Nacional para definir y afinar continuamente la hoja de ruta que coloque a Panamá entre las naciones más competitivas del planeta.

Las palabras del mandatario se dieron durante la ceremonia de apertura de la XVIII edición del Foro Nacional para la Competitividad, que este año nuevamente reúne a los sectores público y privado del país, con el objetivo de definir estrategias para convertir las ventajas de Panamá en mayor inversión, productividad y bienestar.

El evento anual es organizado por el Centro Nacional de Competitividad (CNC) con el apoyo del Gobierno Nacional y aliados estratégicos.

A través de presentaciones, conversatorios y paneles, líderes del sector privado, de la mano de ministros, viceministros y autoridades del Gobierno Nacional, intercambian perspectivas que ayudarán a definir la hoja de ruta para hacer avanzar al país hacia un clima de mayor atracción de inversiones.

“Los espacios de diálogo entre el sector público, el sector privado y la academia representan la oportunidad más idónea para construir, en conjunto, el país al que aspiramos”, indicó el presidente Mulino en su discurso de apertura, en el cual aprovechó para detallar los logros de su administración en materia de competitividad.

“Ayer Contraloría reportó el Índice de Actividad Económica (IMAE) de julio con un crecimiento del 8.21%, el mayor registro desde hace tres años”, celebró Mulino, destacando que esto es producto de decisiones, obras y proyectos gubernamentales que impactan de forma real en la reducción de la pobreza y la generación de empleos dignos.

Ponderó también el trabajo que realiza el Centro Nacional de Competitividad en la formulación de la Agenda Nacional de Competitividad 2025-2029, que articula el plan de Gobierno con las iniciativas del sector privado.

Asimismo, mencionó la reciente aprobación, por parte del Consejo de Gabinete, de un proyecto de ley que moderniza el régimen de asociación público-privada. Una vez se convierta en ley, permitirá estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos, en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente.

Además, se ejecuta una reingeniería profunda de la administración pública, a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el fin de dejar atrás la estructura estatal históricamente lenta e ineficiente y transformarla en un facilitador moderno del desarrollo.

Para impulsar el talento humano, se ha puesto en marcha la Ley de Pasantías, abriendo las puertas del sector privado a jóvenes de entre 18 y 25 años para garantizar su primera experiencia laboral remunerada.

De forma paralela, la nueva estructura de ProPanamá trabaja en articulación directa con SENACYT, INADEH y el ITSE para alinear la oferta formativa con la demanda real del mercado, y se ha encomendado a la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, a cargo de Kristelle Getzler, la medición de los índices de empleabilidad de los graduados de universidades públicas.

“Mediante el programa Talent Up, estamos formando a miles de jóvenes en programación, ciberseguridad y tecnologías disruptivas. Queremos que la juventud panameña no sea solo usuaria de la tecnología global, sino creadora de la misma”, apuntó el presidente.

El trabajo realizado por la administración Mulino para fortalecer la reputación de Panamá se ha traducido en esfuerzos diplomáticos, técnicos y legales sin precedentes. Estos han tenido como resultado la exclusión del país de la lista de terceros países de alto riesgo de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta labor se ha extendido con la implementación de la legislación sobre sustancia económica, y recientemente se presentó nuestra marca país: “Panamá, Anfitrión del Mundo”.

“Panamá reúne todas las condiciones para ubicarse entre las naciones más competitivas del planeta. Nuestra escala territorial nos brinda la flexibilidad necesaria para ejecutar con agilidad las metas que nos trazamos”, sostuvo el presidente. “Panamá cuenta con la ubicación, el interés de los inversionistas globales y, por encima de todo, la capacidad y la nobleza de su gente”, remarcó.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Valentina Ferrer confirma el fin de su relación con J Balvin

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó este miércoles el fin de su relación sentimental con el cantante colombiano J Balvin,...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Marina Mercante investiga naufragio de la embarcación en la Bahía de Panamá

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de su Departamento de...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

MiAmbiente investiga avistamiento indebido de ballenas

El Ministerio de Ambiente ha iniciado una investigación formal tras la difusión de imágenes que muestran a una embarcación acosando...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Procurador Luis Gómez : «No se me ha informado» sobre una causa contra Rafael Sabonge

Durante una comparecencia ante la comisión de Presupuesto, el Procurador General Luis Gómez aclaró que su despacho aún no ha...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Largas filas para el segundo día de la Feria de Empleo 2.0

Miles de personas asisten al segundo día de la Feria de Empleo 2.0, que organiza la Alcaldía de Panamá. Este...
SALUD Y VIDA5 horas atrás

Minsa pide a padres estar atentos a señales de alerta del cáncer infantil

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a los padres y cuidadores para estar atentos a posibles señales de...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Mulino destaca los pasos firmes que Panamá hacia el fortalecimiento de su competitividad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, instó este miércoles al sector privado del país a trabajar junto con...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

CAF convoca a América Latina y el Caribe a definir su papel en la transformación digital

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, llamó a los liderazgos políticos, sociales y empresariales de la región a impulsar...
SALUD Y VIDA6 horas atrás

Ciudad de la Salud supera las 250 cirugías bariátricas con tecnología robótica

La Ciudad de la Salud está transformando el tratamiento de la obesidad mediante el uso de tecnología robótica de vanguardia y...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

William González toma posesión como nuevo viceministro administrativo del Meduca

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha designado a William Rafael González como nuevo viceministro administrativo del Ministerio...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!