Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber manteniendo su régimen especial

NOTICIAS NACIONALES

Gabinete aprueba proyecto de ley que incentiva la formulación de obras a través de modalidad APP

NOTICIAS NACIONALES

Canal de Panamá redcuirá a 32 los tránsitos por déficit de lluvias

NOTICIAS NACIONALES

Tres personas permanecen desaparecidas en la Costa Norte de Veraguas

NOTICIAS NACIONALES

Retomarán debate sobre las reformas al Código Electoral

NOTICIAS NACIONALES

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber manteniendo su régimen especial

Published

58 mins atrás

on

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 113-26, que emite concepto favorable a la Adenda No. 1 que prorroga la vigencia del contrato celebrado entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber para su establecimiento y desarrollo, por un término adicional del 13 de febrero de 2023, cuando culminó el periodo aprobado mediante el Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998, hasta el 12 de febrero de 2048 como nueva fecha de vencimiento.

La Resolución de Gabinete señala que este contrato mantenía un término de veinticinco (25) años, el cual se encuentra vencido y, en consideración al interés público que reviste la continuidad del proyecto Ciudad del Saber, se hace necesario suscribir la adenda y mantener su régimen especial.

También se autoriza al Ministro de la Presidencia para que presente el proyecto de ley relativo a la adenda a este contrato que, igualmente, prorroga la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad del Saber consistente en la exoneración del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, incluyendo el impuesto de importación, el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS), así como el impuesto de inmuebles, respecto de los bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo de los fines del proyecto Ciudad del Saber.

Para la validez de esta adenda se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y el refrendo de la Contraloría General de la República.

Añade que la adopción de medidas orientadas a la prórroga de incentivos fiscales se interpreta en armonía con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, conforme a la política fiscal del Estado.

Previo a la aprobación de esta adenda, el 6 de octubre del 2025 el Ministro de la Presidencia indicó que, toda vez que el contrato fue suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicho Ministerio reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados en el mismo, posición respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas que concluyó que la Fundación Ciudad del Saber ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES37 mins atrás

Gabinete aprueba proyecto de ley que incentiva la formulación de obras a través de modalidad APP

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, por el cual se modifica la Ley 93 del 19...
NOTICIAS NACIONALES58 mins atrás

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber manteniendo su régimen especial

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 113-26, que emite concepto favorable a la Adenda No. 1 que prorroga la...
MiCultura1 hora atrás

Latidos del Barrio continúa la búsqueda de talentos en las comunidades

La iniciativa llegó al Centro Cultural Metropolitano, donde niñas, niños, jóvenes y familias de San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo...
MiCultura2 horas atrás

Presentan proyecto de ley para reforzar protección de sitios históricos de Panamá

La Ruta Colonial Transístmica de Panamá podría contar con un régimen de protección y gestión más fortalecido, luego de que...
ENTRETENIMIENTO2 horas atrás

Panamá será Invitado de Honor en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Panamá participará como País Invitado de Honor en la edición 42 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que...
DEPORTES INTERNACIONALES18 horas atrás

El Camp Nou será sede de la final de la Champions League 2029

El renovado Camp Nou, en Barcelona, será el escenario de la final de la UEFA Champions League de 2029, luego...
TECNOLOGÍA20 horas atrás

Elon Musk retira demanda contra Apple por acuerdo con OpenAI

Las empresas de Elon Musk, X Corp. y XAI, retiraron las acciones legales que habían presentado contra Apple por su...
NOTICIAS NACIONALES20 horas atrás

Canal de Panamá redcuirá a 32 los tránsitos por déficit de lluvias

Debido a una prolongada escasez de lluvias, la administración del Canal de Panamá se ha visto obligada a implementar una reducción operativa en...
NOTICIAS NACIONALES20 horas atrás

Tres personas permanecen desaparecidas en la Costa Norte de Veraguas

Continúa la búsqueda de tres personas que partieron de Santa Fe hacia la costa norte de Veraguas. La incertidumbre de...
NOTICIAS NACIONALES20 horas atrás

Retomarán debate sobre las reformas al Código Electoral

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia este 15 de septiembre, el Tribunal Electoral y...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!