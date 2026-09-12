Suiza publica un expediente sobre el criminal nazi Josef Mengele

El servicio de inteligencia federal suizo publicó el jueves un expediente de 200 páginas sobre el notorio criminal de guerra nazi Josef Mengele, el médico alemán conocido como el «Ángel de la Muerte» por realizar horribles experimentos médicos con prisioneros en Auschwitz.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Mengele prestó servicio en el campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis, donde fueron asesinadas cerca de 1,1 millones de personas, aproximadamente un millón de ellas judías. Se ganó una siniestra reputación por llevar a cabo brutales experimentos médicos con los reclusos —incluidos niños— bajo la apariencia de investigación científica.

Tras la guerra, Mengele obtuvo un documento de viaje de la Cruz Roja con una identidad falsa, lo que le permitió salir de Europa. Al igual que muchos antiguos funcionarios nazis, pasó años escondido en América Latina mientras era buscado internacionalmente por sus crímenes. Murió ahogado en 1979 mientras nadaba en la costa de Brasil.

Los documentos difundidos por las autoridades suizas incluyen material facilitado a la policía que sugiere que Mengele pudo haber regresado a Suiza tras huir inicialmente de Alemania, o que planeaba entrar en el país bajo una identidad falsa, según la agencia de noticias alemana dpa.

Historiadores que intentaban determinar si Mengele pasó algún tiempo en Suiza mientras era buscado como criminal de guerra —sin que las autoridades suizas lo capturaran— llevaban mucho tiempo solicitando acceso a dichos archivos.

Las autoridades suizas habían sostenido que los documentos debían permanecer bajo reserva hasta el año 2071 por motivos de seguridad y para proteger a las personas mencionadas en ellos.

El historiador Gérard Wettstein logró impugnar con éxito dichas restricciones ante el Tribunal Administrativo Federal, lo que condujo a su publicación en línea. Según las autoridades, algunas secciones han sido censuradas para proteger a las fuentes y los datos personales de terceros.