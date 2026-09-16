William González toma posesión como nuevo viceministro administrativo del Meduca

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha designado a William Rafael González como nuevo viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca).

El licenciado William González tomó posesión del cargo este miércoles en el Palacio de las Garzas, ante el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, teniendo como testigos al ministro de Educación, Ventura Vega y al contralor general de la República, Anel Flores.

González, de 50 de edad, ha sido viceministro de Obras Públicas, director nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, director de planificación de Pandeportes y director general de Comercio Interior.

A nivel académico tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) y una Maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina.