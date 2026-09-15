Aviones de la OTAN derriban a un dron sobre Lituania

Aviones de combate de la OTAN derribaron un dron que entró en el espacio aéreo lituano durante la noche, según informaron las autoridades este martes; esto ocurrió un día después de que el jefe de la alianza afirmara que los ataques cerca de su territorio solo aumentarían su apoyo a Ucrania en la guerra contra la invasión a gran escala de Rusia.

Funcionarios militares de Lituania, país miembro de la OTAN, señalaron que este incidente marcó la primera vez que se derribaba un dron en su espacio aéreo. Las autoridades no se pronunciaron sobre el origen o el propósito del dron, indicando que se requería una investigación más exhaustiva, aunque dos altos funcionarios afirmaron que es probable que el aparato transportara explosivos.

En las últimas semanas, funcionarios de otros países de la OTAN —entre ellos Alemania, Dinamarca, el Reino Unido y Polonia— han acusado a Rusia de estar implicada en actos como incursiones de drones, sabotajes, incendios provocados y tareas de vigilancia de instalaciones de defensa, así como en planes para utilizar un dron cargado de explosivos para atacar un aeropuerto.