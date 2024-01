Mourinho se va de la Roma

José Mourinho no continuará en el proyecto de la A.S Roma para la siguiente temporada. En una información que ha estremecido el ámbito mediático del fútbol italiano, se confirmó que el técnico portugués de 60 años ha sido despedido de su cargo tras la serie de malos resultados que han acompañado al equipo en la reciente temporada 2023/2024.

Grazie da parte di tutti noi all’AS Roma, José! #ASRoma pic.twitter.com/3uwjHlEU1f — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

¿Se veía venir?

‘Mou’ llegó a la escuadra capitalina en 2021 como principal comandante de un proyecto que se debía centrar en ganar y seguir ganando. No obstante, en la Serie A italiana nunca logró el cometido: en la temporada 2021/22, la Roma finalizó sexto; en 2022/23, nuevamente en el sexto lugar; para la actual temporada, ‘la lupa’ no está ni siquiera en puestos de Europa, ubicándose novena, aunque no se encontraba muy lejos del ansiado cuarto lugar (posición que va dando acceso a la Champions League).

Y si en la liga llovía, en la Coppa Italia nunca escampó. Su equipo tampoco terminó de establecer una idea clara en esta competencia y no pudo pasar de Cuartos de Final. El golpe más doloroso, sin duda, fue el que sucedió hace poco cuando en el ‘Derby della Capitale’, perdieron en ese partido único ante su acérrimo rival, la Lazio. Trago difícil de asimilar y que la directiva romana no pudo digerir bien, por más que depositaran su confianza en el entrenador.

El único consuelo que le quedará para su siempre amplio palmarés fue ganar la UEFA Conference League, en un recordado duelo ante el Feyernoord. Con este título, la Roma volvía a levantar un título continental después de 61 años. El envión anímico que esto representó duró poco. Además de las tensas relaciones del entrenador con todo el entorno directivo de ‘los lobos’, y su poca atención a la prensa, el final fue inevitable. José Mourinho fracasó en su intento de darle renombre internacional a la institución.

Su reemplazo ya está

La solución de la directiva de la Roma fue inmediata. En menos de 3 horas de haber anunciado la destitución de Mourinho, se confirmó que Daniele de Rossi, ex-capitán y referente de los capitalinos, será el nuevo entrenador para lo que resta de esta temporada.