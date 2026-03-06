Chile es declarado libre de lepra tras más de 30 años sin casos locales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que Chile ha sido oficialmente declarado como un país sin lepra, tras más de 30 años sin casos autóctonos de esta enfermedad.

Con esta distinción, la nación sudamericana se convierte en la primera en el continente americano en lograr este reconocimiento y la segunda en el mundo en obtenerlo recientemente, después de Jordania, que recibió la misma acreditación en 2024.

Según la OMS, el último caso de lepra detectado localmente en Chile fue en 1993. No obstante, la enfermedad fue identificada por primera vez a finales del siglo XIX en Rapa Nui, conocida también como Isla de Pascua, y luego se reportaron algunos contagios aislados en la parte continental.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que este progreso muestra que es factible eliminar enfermedades históricas a través de políticas de salud pública continuas, diagnóstico temprano y acceso adecuado a tratamientos médicos.

La lepra, que se conoce también como enfermedad de Hansen, es provocada por la bacteria Mycobacterium leprae. Si no se trata a tiempo, puede causar daños permanentes en la piel, nervios, ojos y extremidades, e incluso puede llevar a discapacidades.

En la actualidad, esta enfermedad está incluida en la categoría de enfermedades tropicales desatendidas de la OMS. A pesar de que su impacto ha disminuido en ciertas áreas, aún se registran casos en unos 120 países y más de 200 mil nuevos contagios son reportados cada año a nivel mundial.