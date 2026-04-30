Presidente Mulino sancionó ley que prohíbe exhibicionismo en lugares públicos

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley N.º 521 del 27 de abril de 2026, mediante la cual se incorpora el artículo 177-A al Código Penal de Panamá.

Esta nueva normativa establece la prohibición de actos de exhibicionismo en espacios públicos como escuelas, parques, baños y otros lugares de acceso común.

La ley surge como respuesta al aumento de este tipo de conductas en la sociedad, muchas de las cuales han sido difundidas a través de redes sociales, generando preocupación por su impacto en la convivencia y la seguridad ciudadana.

En particular, se busca proteger a niños y adolescentes, quienes pueden verse afectados por la exposición a estos actos inapropiados en su entorno cotidiano.

Uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento de las sanciones.

Mientras anteriormente las penas por este tipo de faltas oscilaban entre 1 y 2 años de prisión, con la nueva ley estas pueden incrementarse hasta un máximo de 6 años, especialmente cuando se considere que se ha afectado la seguridad pública.

En conjunto, esta legislación busca reforzar el orden público, promover el respeto en los espacios compartidos y adaptar el marco legal a nuevas realidades sociales marcadas por la exposición digital y la necesidad de mayor protección para la población joven.