Connect with us

SALUD Y VIDA

Colágeno: por qué es importante y qué alimentos favorecen su producción

SALUD Y VIDA

Claves para un buen manejo del estrés en la vida diaria

SALUD Y VIDA

MINSA lanza campaña "Suéltalo" para prevenir el suicidio

SALUD Y VIDA

Día Mundial para la Prevención del Suicidio busca abrir conversaciones sobre salud mental

SALUD Y VIDA

Guía de 6 pasos para promover un envejecimiento saludable

SALUD Y VIDA

Colágeno: por qué es importante y qué alimentos favorecen su producción

Published

2 horas atrás

on

El colágeno es una proteína fundamental para el organismo, ya que aporta estructura y resistencia a la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos. Su producción ocurre de manera natural, aunque disminuye progresivamente con el paso de los años.

Por esta razón, la alimentación puede desempeñar un papel importante al proporcionar los nutrientes que el cuerpo necesita para producir esta proteína. La vitamina C es uno de ellos y se encuentra en alimentos como naranjas, mandarinas, fresas, kiwi, pimiento y otros vegetales.

Entre los alimentos que contienen colágeno se encuentran algunos productos de origen animal, especialmente aquellos que aportan piel, cartílago y tejido conectivo. Las patas de pollo, por ejemplo, contienen colágeno y pueden incorporarse a preparaciones como sopas y caldos.

Además, consumir alimentos ricos en proteínas, como pescado, pollo, huevos, carnes y legumbres, proporciona aminoácidos que el organismo utiliza para fabricar colágeno. Minerales como el zinc y el cobre también participan en diferentes procesos relacionados con su formación.

Con el envejecimiento, la producción de colágeno disminuye y pueden aparecer cambios como una menor elasticidad de la piel. En las mujeres, esta disminución puede acelerarse durante la menopausia debido a los cambios hormonales.

Mantener una alimentación variada, consumir frutas y vegetales y adoptar hábitos saludables, como proteger la piel de la exposición excesiva al sol y evitar el tabaco, puede contribuir al cuidado de los tejidos y a un envejecimiento saludable.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

DEPORTES NACIONALES22 mins atrás

Panamá sumó medalla de bronce en gimnasia artística en los Juegos Sudamericanos

Un buen arranque ha tenido la delegación de Panamá en los Juegos Sudamericanos en Argentina, sumando sus primeras medallas del...
NOTICIAS NACIONALES31 mins atrás

Rector Navarro: «Se puede decir que estamos en bancarrota»

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Asbel Navarro, describió la dura situación económica que ha obligado a...
TECNOLOGÍA46 mins atrás

Xbox celebrará sus 25 años en el Tokyo Game Show 2026 con una transmisión global

En el marco de la conmemoración de sus 25 años de historia y tras más de dos décadas de presencia...
NOTICIAS INTERNACIONALES1 hora atrás

Aviones de la OTAN derriban a un dron sobre Lituania

Aviones de combate de la OTAN derribaron un dron que entró en el espacio aéreo lituano durante la noche, según...
SALUD Y VIDA2 horas atrás

Colágeno: por qué es importante y qué alimentos favorecen su producción

El colágeno es una proteína fundamental para el organismo, ya que aporta estructura y resistencia a la piel, los huesos,...
ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Atletas cuestionan polémico anuncio de Sydney Sweeney por sexualizar el deporte femenino

La actriz estadounidense Sydney Sweeney se encuentra en el centro de una nueva controversia tras protagonizar una campaña publicitaria para...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Conmemoran 77 años de la República Popular China y llegada del nuevo del embajador

Una recepción diplomática se celebró simultáneamente en conmemoración del aniversario de la fundación de China y la presentación oficial de su nuevo...
POLÍTICA NACIONAL4 horas atrás

Diputados reaccionan a la muerte de niño de 10 años en Pedasí

Conmoción nacional ha provocado el suicidio de un niño de diez años en Pedasí, un suceso que ha levantado un...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Entregan premios del último sorteo del Mega Bingo TV Mundial

En un acto encabezado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la gerente general de Bingos Nacionales, Catibel...
ENTRETENIMIENTO22 horas atrás

Celine Dion vuelve a los escenarios tras años alejada por problemas de salud

Después de un largo tiempo alejada de los espectáculos, Celine Dion se presentó nuevamente en vivo el sábado 12 de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!