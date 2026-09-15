Colágeno: por qué es importante y qué alimentos favorecen su producción

El colágeno es una proteína fundamental para el organismo, ya que aporta estructura y resistencia a la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos. Su producción ocurre de manera natural, aunque disminuye progresivamente con el paso de los años.

Por esta razón, la alimentación puede desempeñar un papel importante al proporcionar los nutrientes que el cuerpo necesita para producir esta proteína. La vitamina C es uno de ellos y se encuentra en alimentos como naranjas, mandarinas, fresas, kiwi, pimiento y otros vegetales.

Entre los alimentos que contienen colágeno se encuentran algunos productos de origen animal, especialmente aquellos que aportan piel, cartílago y tejido conectivo. Las patas de pollo, por ejemplo, contienen colágeno y pueden incorporarse a preparaciones como sopas y caldos.

Además, consumir alimentos ricos en proteínas, como pescado, pollo, huevos, carnes y legumbres, proporciona aminoácidos que el organismo utiliza para fabricar colágeno. Minerales como el zinc y el cobre también participan en diferentes procesos relacionados con su formación.

Con el envejecimiento, la producción de colágeno disminuye y pueden aparecer cambios como una menor elasticidad de la piel. En las mujeres, esta disminución puede acelerarse durante la menopausia debido a los cambios hormonales.

Mantener una alimentación variada, consumir frutas y vegetales y adoptar hábitos saludables, como proteger la piel de la exposición excesiva al sol y evitar el tabaco, puede contribuir al cuidado de los tejidos y a un envejecimiento saludable.