Procurador Luis Gómez : «No se me ha informado» sobre una causa contra Rafael Sabonge

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Procurador Luis Gómez : «No se me ha informado» sobre una causa contra Rafael Sabonge
Durante una comparecencia ante la comisión de Presupuesto, el Procurador General Luis Gómez aclaró que su despacho aún no ha recibido notificaciones formales sobre investigaciones penales dirigidas contra el exministro Rafael Sabonge.
El funcionario subrayó que el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia le impiden divulgar detalles sobre individuos específicos hasta que exista una condena en firme.